Gdańsk: KAS i CBŚP wykryły próbę przemytu ponad 5,6 mln papierosów

Służby KAS i CBŚP wykryły wspólnie próbę przemytu ponad 5,6 mln papierosów. Tytoń był schowany w kontenerze, który przypłynął z Singapuru do Gdańska i miał zawierać rolki z folią. Gdyby przemyt doszedł do skutku, Skarb Państwa straciłby ok. 6,5 mln zł.

O sukcesie służb poinformował Karol Pepliński z Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Wyjaśnił, że kontener zawierający przemyt miał trafić z Gdańskiego Terminalu Kontenerowego do odbiorcy z Mazowsza, a deklaracja celna wskazywała, że zawiera on bele z folią z tworzywa sztucznego. Dwukrotne prześwietlenie kontenera mobilnym, a następnie stacjonarnym urządzeniem rentgenowskim, wykazało, że w kontenerze – poza folią – może być też inny towar.

Podejrzenia potwierdziła rewizja: między rolkami z folią były ukryte kartony zawierające – jak się okazało – ponad 5,6 mln sztuk papierosów.

Karol Pepliński poinformował, że gdyby przemycany tytoń trafił na rynek, polski Skarb Państwa mógłby stracić prawie 6,5 mln zł. Papierosy przewieziono do magazynu depozytowego Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, a dokumentacja sprawy trafiła do działu dochodzeniowo-śledczego tego urzędu, który poprowadzi dalsze postępowanie.

Jak podkreślił Karol Pepliński, zdecydowano się na szczegółową kontrolę kontenera, bo „analiza ryzyka przeprowadzona przez funkcjonariuszy celno-skarbowych z Trzeciego Działu Realizacji Granicznego w Gdańsku wykazała, że ładunek jest wysoce podejrzany”. Do identycznych wniosków doszli także, i zawiadomili o tym służby KAS, policjanci z gdańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji.

PAP/RIRM