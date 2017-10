W. Gadowski: Śledztwo w CBA dot. wyłudzeń nawet 15 mln zł

W CBA toczy się obecnie bardzo ważne śledztwo dotyczące wyłudzeń dokonywanych przez zorganizowaną grupę przestępczą, która działała wewnątrz CBA w latach 2009-2015. Chodzi o kwotę nawet 15 mln zł – powiedział w swoim programie „Komentarz Tygodnia” Witold Gadowski. Publicysta wskazał, że niebawem możemy być świadkami wielkiej afery w miejscu, w którym ciężko spodziewać się, że może ona wyniknąć – w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

W działania dot. wyłudzeń w CBA zaangażowani byli głównie ludzie wprowadzeni tam przez gen. Wojtunika, tzw. konsultanci, czyli konfidenci i agenci. Jednym z tych ludzi był człowiek o ps. „Borys”.

– „Borys” to były szef ochrony znanego koncernu wydającego neomarksistowską gazetę w Polsce (największa w Polsce gazeta codzienna) i osobisty ochroniarz naczelnego redaktora tej gazety – Adama M. „Borys” tworzył fikcyjne sprawy, które później były realizowane przez CBA. Zakładał on teczki operacyjne figurantom, którzy nic o tym nie wiedzieli. Rozpisywano sprawy operacyjne na nieistniejące przestępstwa. Posługiwano się znakomitym sprzętem, m.in. urządzeniem umożliwiającym wielotorowy podsłuch na kilkadziesiąt metrów. Taki urządzenie umożliwia znakomite cyfrowe podsłuchiwanie kilku rozmów jednocześnie. Taki sprzęt był wykorzystywany przez ludzi związanych z „Borysem”. W tajnym ośrodku CBA na poj. Kaszubskim dochodziło do fingowania pewnych rozmów, które później były przedstawiane jako materiał operacyjny z podsłuchów. „Borys” wyłudzał po kilkanaście tysięcy złotych jako honoraria dla swoich figurantów. Sam kwitował te pieniądze – mówił publicysta.