Funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa bez prawa do pełnienia służby zagranicznej?

Sejmowa podkomisja rozpatrzy dziś rządowy projekt zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Projekt zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby w dyplomacji.

Chodzi o osoby zatrudnione w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. W połowie lipca podkomisja zdecydowała, że do projektu zostaną wprowadzone poprawki.

Poseł Barbara Bartuś podkreśla, że parlamentarzyści pracujący nad projektem chcą zapobiec załamaniu kadrowemu w polskiej dyplomacji.

– Wśród członków podkomisji jest wiele dyskusji, ażeby ustawa rozwiązała problemy, które w tej chwili stoją przed nami. Chodzi również o to, ażeby nie zaszkodziła ona dyplomacji. To jest o tyle ważna ustawa, że niestety może być też pewne załamanie, jeżeli chodzi o prace polskiej dyplomacji, do czego nie możemy dopuścić. Z drugiej strony jest to jednak bardzo ważne, bo musimy oczyścić szeregi dyplomacji z osób, które były przygotowywane przez obce służby – powiedziała Barbara Bartuś.