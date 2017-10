Francja: przyjęto ustawę antyterrorystyczną

Francja przyjęła ustawę antyterrorystyczną. Ma ona umożliwić zniesienie stanu wyjątkowego.

Nad Sekwaną nie jest bezpiecznie. W weekend w Marsylii przed głównym dworcem kolejowym mężczyzna zabił nożem dwie młode kobiety.

– Mamy we Francji stan wyjątkowy, a pomimo to nie uniknęliśmy tragedii w niedzielę. Oznacza to, że zawsze powinniśmy zachować czujność – mówi minister spraw wewnętrznych Francji.