Egipt: Archeolodzy odkryli mumię „ważnej osobistości” sprzed 3,5 tys. lat

Egipscy archeolodzy odkryli mumię „ważnej osobistości” lub „wysokiej rangi urzędnika” w grobowcu w Luksorze, który do tej pory nie był jeszcze zbadany – poinformowało w sobotę w Kairze ministerstwo ds. zabytków starożytności.

Mumię znaleziono w jednym z dwóch starożytnych grobowców, prawdopodobnie sprzed ok. 3,5 tysiąca lat, które w latach 90. ubiegłego stulecia odkryła w nekropolii Dra Abu el-Naga, położonej na zachodnim brzegu Nilu w pobliżu Świątyni Hatszepsut i Doliny Królów, niemiecka archeolog Frederica Kampp. Oba grobowce nie były do tej pory otwarte i zbadane.

„To naprawdę wyjątkowy dzień” – powiedział minister ds. zabytków starożytności Chalid el-Anani.

Poinformował, że w grobowcach archeolodzy znaleźli m.in. wykonane z drewna maski pogrzebowe, naczynia, a także wiele drewnianych posągów, pochodzących prawdopodobnie z końca XVII dynastii egipskiej lub początku XVIII dynastii.

To kolejne w tym roku ważne odkrycie archeologiczne w Egipcie. W marcu pod podłogą domu w jednej z kairskich dzielnic nędzy znaleziono wielki pomnik z czasów antycznych. Miesiąc później w krypcie w Luksorze odkryto osiem mumii, a we wrześniu, także w Luksorze – niezwykle cenny grobowiec złotnika sprzed co najmniej 3,5 tysiąca lat.

Rząd Egiptu liczy na to, że kolejne takie odkrycia dadzą nowy impuls słabnącej branży turystycznej w kraju.

