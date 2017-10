Dramatyczny bilans strzelaniny w Las Vegas

Co najmniej 58 osób zginęło, a 515 zostało rannych w niedzielnym ataku w Las Vegas – poinformowała policja. Do zdarzenia doszło podczas koncertu muzyku country. Sprawca strzelaniny to 64-letni Amerykanin, który po ataku popełnił samobójstwo.

Według policji na razie niejasne są motywy postępowania napastnika. Do ataku przyznało się jednak samozwańcze Państwo Islamskie. FBI informuje, że nie wykryto dotąd powiązań między sprawcą strzelaniny, a którąś z międzynarodowych organizacji terrorystycznych.

Dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa przyznał, że ciężko stwierdzić czy za zamachem stoją dzichadyści. Jeśli jednak okazałoby się, że był to członek tzw. Państwa Islamskiego to byłyby to ich największy sukces – szczególnie w Ameryce – dodał ekspert.

– Poprzednio w strzelaninie w Orlando zginęło 49 osób, tu jest ponad 50 i ponad 500 rannych – nie wiadomo czy nie więcej. To pokazywałoby też, że po raz kolejny – oczywiście tak zakładamy – że jest to wszystko prawdziwa informacja. To również oznaczałoby, że tzw. Państwo Islamskie po raz kolejny zmieniło taktykę dokonywania zamachów. Być może mamy do czynienia z kalifatem 2.0, czyli osobami, które są werbowane i przekazuje się im, aby zachowywały się w sposób nierzucający się w oczy – tak żeby nie przyciągnąć do siebie uwagi policji czy służb bezpieczeństwa – ocenił dr Wojciech Szewko.

Z całego świata płyną kondolencje na ręce prezydenta Donalda Trumpa po ataku. Prezydent Polski Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej wyraził solidarność z narodem amerykańskim. Również przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce, przekazał księdzu biskupowi Las Vegas wyrazy współczucia wszystkim, którzy ucierpieli wskutek ataku.

RIRM/TV Trwam News