Deszczowo w całym kraju

Jak informuje IMGW, północna Europa będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą wyże.

Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy Polski. Temperatura maksymalna od 11 st. do 15 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, na północy kraju okresami dość silny, w porywach na wybrzeżu i wysoko w górach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z środy na czwartek zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu. Na Pomorzu opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów lokalnie do 15 mm. Bez opadów jedynie miejscami na południu. Temperatura minimalna od 8 st. do 11 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h, a wysoko w Karpatach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

PAP/RIRM