D. Trump krytykuje media za „fake news” o sytuacji w Portoryko

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w środę za pośrednictwem Twittera po raz kolejny skrytykował media za rozprzestrzenianie „fake news”. W tym wypadku o sytuacji w Portoryko po huraganie Maria i przeprowadzanych tam akcjach ratowniczych oraz pomocowych.

Prezydent podsumował swoją wtorkową wizytę w Portoryko na Twitterze słowami: „Wspaniały dzień wczoraj w Portoryko. Podczas gdy część reportaży w mediach jest Fake, większość okazała nam wielkie ciepło i przyjaźń”.

„Wow, tak wiele historii Fake News dzisiaj. Bez względu na to, co zrobię bądź powiem, oni nie napiszą ani nie powiedzą prawdy. Media Fake News się nie kontrolują!” – zaznaczył prezydent, nie precyzując, do których konkretnie materiałów informacyjnych nawiązywał.