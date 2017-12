W czasie świąt więcej patroli policji

Więcej patroli policji będzie w czasie świąteczno-noworocznym w okolicach centrów handlowych, dworców i lotnisk – zdecydował minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Więcej policjantów pojawi się także na drogach.

Od 22 do 26 grudnia w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie” codziennie służbę będzie pełnić około 4 tys. policjantów ruchu drogowego, a w dni wyjazdów i dzień powrotów na drogach pojawi się jeszcze większa liczba funkcjonariuszy – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w komunikacie przesłanym PAP w sobotę.

„Policja jest gotowa do zabezpieczenia wzmożonego ruchu naszych obywateli na dworcach, lotniskach oraz w centrach handlowych i ma odpowiednie narzędzia, aby w sposób profesjonalny z tego zadania się wywiązać” – powiedział szef MSWiA cytowany w komunikacie.

Jak podano, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w okresie przedświątecznym i świąteczno-noworocznym zostanie zwiększona liczba policjantów skierowanych do służby w rejon dworców kolejowych, autobusowych, portów lotniczych, centrów handlowych oraz jarmarków świątecznych, głównie w formie patroli pieszych.

Policjanci będą patrolowali lotniska, dworce, centra handlowe i inne duże skupiska ludzi.

„Będą widoczni i dostępni” – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Policja równocześnie zwraca się z prośbą do obywateli, aby informowali funkcjonariuszy o możliwych zagrożeniach, o pozostawionych bez opieki pakunkach. Zgłoszenia będą wnikliwie sprawdzane przez Policję. Szef MSWiA zaapelował o to, by nie bagatelizować żadnych zagrożeń i zgłaszać je do funkcjonariuszy.

PAP/RIRM