Bydgoszcz: Odbyły się uroczystości 26. rocznicy powstania Radia Maryja

Rodzina Radia Maryja trwa w dziękczynieniu za 26 lat działalności katolickiej rozgłośni. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na początku grudnia w Toruniu, druga ich część – w sobotę w Bydgoszczy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz licznie zgromadzeni wierni.

Mszy św. w katedrze św. Marcina i Mikołaja przewodniczył ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Homilię wygłosił delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej ks. abp Jan Romeo Pawłowski. Przypomniał spotkanie Piotra z Jezusem, gdy apostoł uciekał z Rzymu. Na drodze nie było nikogo, gdy nagle w jego kierunku zaczęło zbliżać się światło. Piotr stanął wówczas w obliczu spojrzenia Jezusa Chrystusa.

– Piotr na Jezusowe spojrzenie odpowiedział pytaniem: „Quo vadis, Domine?” – mówił.

Jezus odpowiedział, że zmierza do Rzymu, by go ukrzyżowano. Piotr zrozumiał, że Kościół należy do Chrystusa i nawet jeśli Piotr papież zginie, to Kościół przetrwa, bo żyje w nim Chrystus zmartwychwstały.

– Radio Maryja i telewizja Trwam wraz z tymi, którzy je tworzą i z całą rzeszą radiosłuchaczy i telewidzów też, kończąc ten kolejny rok działalności, powinny się zapytać: „Dokąd idziesz?” – wskazał ks. abp Jan Romeo Pawłowski.

Bo tylko świadomość przebytej drogi – jak dodał ks. Arcybiskup – pozwoli nam stanąć w prawdzie o nas samych, o Kościele, o Radiu Maryja i wyrosłych wokół niego dziełach. A droga Radia Maryja często bywała niezwykle trudna.

– Pani Bydgoska, Ty znasz najlepiej dzieje Twojego radia oraz wyrosłej z niego telewizji Trwam. Ty wiesz, ile było przeszkód, zakusów, złości, pomówień, podłych ataków, nieprzychylności, ale wiesz jeszcze lepiej, ile było i jest dobra, piękna, wiary, nadziei i miłości, ile modlitwy splecionej z cierpieniem, ile nawrócenia i uśmiechniętego konania, ile postanowień, ile powrotów – zaznaczył ks. abp Jan Romeo Pawłowski.

Ks. bp Jan Tyrawa podkreślił, że Radio Maryja i TV Trwam „przyczyniają się do tego, że społeczeństwo odzyskuje swoją podmiotowość”.

– Jest jedną z form, gdzie nasz naród tworzy swoją tożsamość. Człowiek, który nie ma swojej tożsamości, społeczeństwo i naród, który nie ma swojej tożsamości – powiedzmy szczerze – nie istnieje. Nie ma głosu, którym może się wypowiedzieć. Tej podmiotowości, tożsamości bardzo nam brakuje. Taki jest sens istnienia od 26 lat Radia Maryja i TV Trwam – powiedział ks. bp Tyrawa. O. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja, połączył się telefonicznie ze zgromadzonymi na rocznicowych uroczystościach. Redemptorysta dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju katolickiej stacji, a także tym, którzy dalej współtworzą to radio i dzieła przy nim powstałe. – Radio Maryja dzień i noc pracuje. Ci ludzie przychodzą bezinteresownie, nie za płacenie. Inaczej byśmy nie dali rady i za to Wam dziękuję – powiedziało. Tadeusz Rydzyk.

Mszę św. poprzedził koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 r. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy z okolic Torunia i Bydgoszczy. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu nasza rozgłośnia słyszalna jest na całym świecie.

Transmisję uroczystości z Bydgoszczy przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM