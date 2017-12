Brytyjska prasa o porozumieniu ws. Brexitu

Uczciwe i nieodwołalne – tak o porozumieniu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie Brexitu mówią brytyjskie media. Aby cały proces przebiegł łagodnie, obie strony musiały pójść na ustępstwa.

Brytyjska prasa jest zadowolona z porozumienia, do jakiego doszło między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Chodzi o negocjacje w sprawie opuszczenia Wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo.

Okres przejściowy jest niezwykle istotny głównie dla biznesu. Druga faza porozumień dotyczy bowiem porozumienia handlowego między Unią a Wielką Brytanią.

– Harmonogram zakłada wypracowanie ostatecznego porozumienia do października 2018 r., więc nie ma wiele czasu, ale przynajmniej wciąż jesteśmy przy stole negocjacyjnym – zaznacza „The Telegraph”.

Czasu wprawdzie jest niewiele, ale premier Theresa May jest zdeterminowana do dalszych działań – zauważa „Daily Mail”.

Dotychczas premier Wielkiej Brytanii pomyślnie wynegocjowała kwestie związane z prawami obywateli, granicą Irlandii oraz Irlandii Północnej, a także wysokość zobowiązań finansowych wobec Unii. A te wynoszą 39 mld funtów.

– Porozumienie nie jest idealne. Wysokość rachunku, który mamy do zapłacenia w ramach rozliczeń finansowych, jest trudna do przełknięcia i chcemy oszalałych fanatyków Trybunału Sprawiedliwości UE na zawsze usunąć ze swojego życia. Ale z kompromisami po obu stronach da się żyć i pomimo tych potknięć, jest to krok ku ostatecznej umowie, jakiej chcemy – ocenia „The Sun”.