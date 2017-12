Badania szczątków polskich lotników z drugiej wojny światowej

Specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prowadzą prace identyfikacyjne nad szczątkami dwóch polskich pilotów RAF, których pochowano na cmentarzu wojennym w Belgii. Ciała należą prawdopodobnie do załogi bombowca.

Grupa poszukiwawcza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) prowadziła prace poszukiwawcze w belgijskiej miejscowości Lommel, gdzie znajduje się największy polski cmentarz wojenny w Belgii. Pochowani są tam żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Leżą tam głównie żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz 24 polskich lotników, w tym dwóch nieznanych.

Naukowcy odnaleźli szczątki dwóch pilotów i rozpoczęli badania DNA, których wyniki mogą być znane w ciągu kilku miesięcy. Jak podkreślają, prace poszukiwawcze i ekshumacyjne są poprzedzone wieloletnimi badaniami historycznymi prowadzonymi przez historyków i pasjonatów historii, dzięki czemu możliwe jest typowanie, kim mogą być nieznani.

„W Lommel mamy dwóch nieznanych polskich lotników. Mamy zgromadzony materiał porównawczy od rodzin, mamy także jakieś hipotezy i zobaczymy, czy uda się je pozytywnie zweryfikować czy też nie” – powiedział PAP prowadzący prace dr Andrzej Ossowski z PUM.

„W przypadku szczątków z Lommel najważniejsze są dla nas obrażenia, które obserwujemy, a tu są one typowe dla katastrofy lotniczej, a także elementy, które się zachowały. Odnaleźliśmy fragmenty kurtek mundurowych pilotów RAF. Udało się także znaleźć guzik z orłem w koronie; prawdopodobnie pagonowy. Zachowały się także fragmenty bardzo charakterystycznej kamizelki ratunkowej, które możemy oglądać na wielu zdjęciach naszych chłopaków. To są elementy, które nam bardzo pomagają, bo odnajdując fragmenty kamizelki wiemy, że mamy do czynienia z lotnikiem, a nie z żołnierzem innej formacji” – wyjaśnia dr Andrzej Ossowski.