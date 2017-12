W Australii przyjęto ustawę legalizującą tzw. małżeństwa homoseksualne

Australijski parlament przyjął ustawę legalizującą tzw. małżeństwa homoseksualne. Decyzję w tej sprawie poprzedziło referendum, w którym większość mieszkańców Australii wyraziła poparcie dla zmian.

Tym samym w australijskim prawie definicję małżeństwa jako związku między kobietą i mężczyzną zmieniono na „związek między dwojgiem ludzi”. Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością głosów.

Podczas prac odrzucono natomiast poprawki, które miały zagwarantować wolność słowa i wyznania tym, którzy są przeciwko związkom jednopłciowym.

To smutna wiadomość, szczególnie w okresie, kiedy zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk.

– To jest sytuacja, która ubliża godności małżeńskiej; to jest sytuacja, w której dzieje ludzkiej miłości zostają zastąpione bardzo okaleczonym wymiarem seksualności, popędu seksualnego, zaspokajania tego popędu. To jest po prostu bardzo przykre. Jeżeli to się jeszcze dodatkowo dzieje w czasie grudniowym, kiedy będziemy wkrótce świętować cud narodzin Boga-człowieka i zarazem przyjścia Boga w ludzkiej rodzinie, to jest to doświadczenie szczególnie przykre. Australia bardzo niechlubnie wpisuje się w ten kończący się rok 2017 – podkreśla ks. prof. Paweł Bortkiewicz.