25 listopada PSL ogłosi program na wybory samorządowe

25 listopada w Kraśniku Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosi program na wybory samorządowe; 16 grudnia zaprezentuje kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów – zapowiedział dziś prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Mamy dość dużo chętnych kandydatów do startu w wyborach – i na wójtów, i na burmistrzów, i na radnych. Przygotowujemy się. 25 listopada ogłosimy nasz program na wybory samorządowe. Zrobimy to w Kraśniku, w Polsce lokalnej. Później prezentacja kandydatów 16 grudnia, pewnie na wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo to jest ten etap ważny, który już trzeba rozpocząć” – poinformował w Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz.