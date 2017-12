200 mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus w woj. lubelskim

W czwartek siedem samorządów z województwa lubelskiego ma podpisać listy intencyjne w sprawie budowy lokali w ramach programu Mieszkanie plus. W ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości może powstać blisko 200 kolejnych mieszkań – dowiedziała się PAP.

Listy intencyjne mają podpisać przedstawiciele gmin Janów Lubelski (70 mieszkań), Łuków (50), Wysokie (24), Borki (16), Ostrów Lubelski (15), Stary Zamość (12) i Biszcza (8). To łącznie 195 mieszkań, które będzie można długoterminowo wynająć i docelowo, stopniowo nabyć na własność (opcja wykupu).

Jak dowiedziała się PAP, listy intencyjne w sprawie inwestycji mają podpisać w czwartek w Lublinie: pełnomocnik rządu ds. budowy mieszkań, wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, przedstawiciele samorządów oraz pełnomocnik ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości Tomasz Tomala.

Dzięki listom intencyjnym podpisanym przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) z gminami może powstać 3,5 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Od 11 września 2017 r. Krajowy Zasób Nieruchomości podpisał 42 porozumienia z samorządami.

Największą liczbę mieszkań przewidują porozumienia z Legnicą (665), Kielcami (155), Kuźnią Raciborską (150), Przemyślem (150), Świnoujściem (130), Łomżą (115) i Zieloną Górą (100).

Samorządy, które zadeklarowały od kilkunastu do kilkudziesięciu mieszkań w programie Mieszkanie Plus z KZN to: Barwice, Białogard, Biały Bór, Chojna, Choszczno, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Głowno, Goleniów, Gościno, Hajnówka, Jaworzyna Śląska, Kalisz Pomorski, Kudowa Zdrój, Mirosławiec, Myślibórz, Pcim, Pełczyce, Pieńsk, Polanów, Połczyn Zdrój, Radwanice, Skawina, Sławno, Stepnica, Strzelin, Suchań, Szerzyny, Trzebnica, Tychowo, Ujsoły, Walim, Węgorzyno, Zakliczyn i Zgorzelec.

PAP/RIRM